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Yargıtay, Metin İyidil hakkındaki beraat kararını bozdu
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’nin eski Korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararını bozdu.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski korgeneral Metin İyidil hakkındaki davada, istinaf mahkemesinin duruşma açmadan karar vermesini bozma nedeni saydı.
Yargıtay, İyidil'in eylemlerine ilişkin yapılan eksik incelemenin tamamlanmasının ardından sanığın asli fail olup olmadığına karar verilmesini istedi.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu'na, anayasayı ihlal suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
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Etiketler: yargıtay metin iyidilSon Güncelleme: 1 Temmuz 2020 Çarşamba 15:47
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