Emekli astsubay Erdem Kılıç, 2009'da gözaltına alındı. FETÖ'nün kumpas davasında 3 yıl tutuklu kaldı. 2012'de tahliye oldu ama FETÖ peşini bırakmadı.

Örgüte mensup hakim ve savcılar, işlemediği bir suçtan ötürü onu 51 yıl hapis cezasına çarptırdı. Başka çaresi kalmayan Kılıç, soluğu Almanya'da aldı. Ancak yıllar sonra, hayatını altüst eden FETÖ'cüleri teker teker buldu.

Hürriyet Gazetesi, kumpas davası mağduru Kılıç'ın titiz takibini manşete taşıdı.

Kılıç, mücadelesini bırakmadı

FETÖ'cü eski hakim ve savcılar, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası firari oldu. Üstelik birçoğu Almanya'ya kaçtı. Kumpas davası mağduru Erdem Kılıç, mücadelesini bırakmadı.

FETÖ'cü eski hakim ve savcılar Hikmet Usta, Zekeriya Öz, Fikret Seçen ve Celal Kara'nın fotoğraflarını bastırdı ve onları aramaya başladı.

Kendisini tutuklatan Hikmet Usta'nın kendisi ile aynı şehirde yaşadığını öğrenen Kılıç, FETÖ'cü eski savcıyı Düsseldorf yakınlarındaki Wuppertal'da aramaya başladı.

Yolları bir alışveriş merkezinde kesişti

Kılıç ve Usta'nın yolları bir alışveriş merkezinde kesişti. Önemli kumpas soruşturmalarında kritik tutuklama kararlarına imza atan FETÖ'cü eski savcı, karşısındaydı. Aklından ilk geçen, FETÖ'cü firari Usta'ya saldırmak oldu.

Tam ona hamle yapacakken kolunda bir bileklik gördüğünü ifade eden Kılıç, bunun, FETÖ'cüler için verilmiş bir 'panik butonu' olabileceğini düşündüğünü, o an durduğunu ve onları alışveriş yaparken görüntülediğini söyledi.

FETÖ'cü savcının kendi evinin çok yakınında oturduğunu öğrendi

Hikmet Usta ve eşini takip eden Kılıç, FETÖ'cü savcının kendi evinin çok yakınında oturduğunu öğrendi.

Emekli astsubay Erdem Kılıç titiz takibi sonunda, aralarında Zekeriya Öz'ün de olduğu FETÖ'cü firarileri de buldu.