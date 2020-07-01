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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör hedefleri tam isabetle vuruluyor
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda belirlenen terör hedeflerinin, kara ateş destek vasıtalarıyla tam isabetle vurulmaya devam edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman topçularımız, komandolarımıza destek atışlarını sürdürüyor. Pençe-Kaplan Operasyonu'nda belirlenen terör hedefleri, kara ateş destek vasıtalarımızla gece gündüz tam isabetle vurulmaya devam ediliyor" denildi.
Kahraman Topçularımız, Komandolarımıza destek atışlarını sürdürüyor. #PençeKaplan Operasyonu’nda belirlenen terör hedefleri, kara ateş destek vasıtalarımızla gece gündüz tam isabetle vurulmaya devam ediliyor. pic.twitter.com/VtLGv8dOAk— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 1, 2020
Etiketler: msb Pençe-Kaplan OperasyonuSon Güncelleme: 1 Temmuz 2020 Çarşamba 13:02
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