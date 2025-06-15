Az Bulutlu 24ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 15.06.2025 12:01

Yargıtay, ceza tutanağının sosyal medyada paylaşılmasını suç saydı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, cezai işlem uygulayan kamu görevlilerinin adı, soyadı, sicil numarası ve imzalarını içeren ceza tutanaklarını sosyal medyada paylaşan kişi hakkındaki beraat kararını bozarak, eylemin "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçunu oluşturduğuna hükmetti.

Yargıtay, ceza tutanağının sosyal medyada paylaşılmasını suç saydı

Dairenin kararına göre, Antalya'da bir kamu görevlisi, bir kişiye idari para cezası uygulayarak, ceza karar tutanağını tebliğ etti. Ceza alan kişi, görevli memurun adı, soyadı, sicil numarası ve imzasının bulunduğu tutanağın fotoğrafını çekip Facebook hesabında paylaştı.

Kişisel verilerin gizlenmeden paylaşıldığını gören kamu görevlisinin şikayeti üzerine, paylaşımı yapan kişi hakkında dava açıldı. Yerel mahkeme, sanığı "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

İstinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi, "suçun yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle yerel mahkeme kararını kaldırarak sanığın beraatine hükmetti.

Beraat kararına yapılan itiraz üzerine dosya Yargıtay'a geldi.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın eyleminin "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçunu oluşturduğuna karar vererek, istinaf mahkemesinin beraat hükmünü bozdu.

Kararın gerekçesinden

Dairenin kararında, sanığın, şikayetçi kamu görevlisinin adı, sicil numarası ve imzasının yer aldığı idari para cezası karar tutanağının fotoğrafını çekip sosyal medya hesabında paylaştığı belirtildi.

Kişisel verilerin paylaşılmasının suç olduğu anımsatılan kararda, "Kişisel veri niteliğinde olan bilgileri gizlemeden olduğu gibi paylaşan sanık hakkında verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun sübut bulduğu ve ilk derece mahkemesinin suçun sübutuna yönelik kabulünde herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı gözetilmeden, delillerin değerlendirilmesinde yanılgıya düşülüp, dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçelerle yazılı şekilde beraat kararı verilmesi, hukuka aykırıdır." ifadeleri yer aldı.

ETİKETLER
Yargıtay Sosyal Medya Trafik
Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanlığı: Can Azerbaycan’la birlikteliğimiz ilelebet devam edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:31
VİMER "en iyi kamu hizmeti" kategorisinde ikincilik ödülü aldı
12:11
Kosova'dan kutsal topraklara ulaşmak için yaklaşık 6 bin kilometre pedal çevirdi
12:04
Dışişleri Bakanlığı: Can Azerbaycan’la birlikteliğimiz ilelebet devam edecek
11:51
İsrail: İran geceki saldırılarında İsrail'e 80'e yakın füze attı
11:49
Türkiye'de okuyan Togolu, ülkesinde yardım gönüllüsü oldu
11:42
31 bin güvenli toplanma alanına e-Devlet'ten ulaşılabiliyor
İsrail, Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı
İsrail, Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı
FOTO FOKUS
Küresel piyasalarda "Hürmüz Boğazı" endişesi
Küresel piyasalarda "Hürmüz Boğazı" endişesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ