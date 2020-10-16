Yargının hızlandırılması için 1 Ocak'ta devreye girdi. Seri muhakeme ve basit yargılama usulleri meyvelerini verdi. Adalet Bakanlığı rakamları paylaştı.

İlk 9 ayda 32 bin 178 dosyanın 30 bin 75'i seri muhakeme ile sonuçlandı. Basit yargılama usulünün uygulandığı 107 bin 94 suçla ilgili dosyanın 37 bin 225'inde de karar verildi.

Aynı günde hüküm veriliyor

Seri muhakeme usulünde şüpheli, avukatının yanında teklifi kabul etmesi halinde Cumhuriyet Savcısı, mahkemeye talepname gönderiyor. Mahkeme de aynı gün içerisinde hüküm veriyor.

Örnek olarak klasik yargılamada ateşli silahlar hakkındaki kanuna muhalefet suçundan açılan bir dosyada 11 ay sonra karar verildi.

Seri muhakeme usulü yürürlüğe girdikten sonra aynı suçtan açılan bir başka dosya aynı gün mahkeme tarafından karara bağlandı.

Basit yargılama usulü ise üst sınırı iki yıla kadar olan suçlarda uygulanıyor. Bu usulde taraflara iddianame tebliğ ediliyor. On beş gün içinde savunmaları yazılı olarak alınıyor.

Basit yargılamada süre kısalıyor

Sürenin bitiminde mahkeme heyeti duruşma açmadan dosya üzerinden karar veriyor.

Örneğin klasik yargılamada basit tehdit suçundan açılan dosya 2 buçuk yıl sonra karara bağlandı.

Basit yargılama usulü yürürlüğe girdikten sonra aynı suçtan açılan dosya sadece 5 ayda sonuçlandı.