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TUSKON davasında karar açıklandı
Zenginer ailesinin yargılandığı TUSKON davasında karar açıklandı. Mehmet ve Mustafa Zenginer'e örgüte üyelikten 8 yıl 1 ay 15 gün, Salih Zenginer'e silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan 3 yıl 8 ay ceza verildi.
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Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 13:49
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