Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans aracılığıyla Gıda Günü Etkinliğine katıldı.

16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde Türkiye'nin israf karnesini açıkladı.

Pakdemirli, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de her yıl yaklaşık 19 milyon ton gıda israf ediliyor. Bu, ürettiğimizin neredeyse 5'te 1'i. Yine Türkiye'de gıda kaybı düzeyine baktığımızda ise neredeyse yüzde 40'lık bir kayıp oranıyla karşı karşıyayız. Ülkemizde gıda israfının sadece yüzde 2 oranında iyileştirebilsek yaklaşık 360 bin ailenin bir yıllık geçim giderlerini karşılayabiliriz." dedi.