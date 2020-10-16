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HDP'de PKK çatlağı derinleşiyor
Tutuklu eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ve eski HDP Milletvekili Altan Tan, HDP'nin PKK ile arasına mesafe koymamasını eleştirdi. Tartışmalar, partinin içindeki PKK çatlağını daha da derinleştirdi.
Ayhan Bilgen ve Altan Tan, HDP'nin terör örgütü PKK ile olan ilişkisine dikkat çekti. "Net tavır alınmalı" mesajları ile partinin içindeki çatlak gözler önüne serildi.
Tutuklu eski Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, "İmralı ve Kandil için pozisyon belirlemeye çalışan bir parti" açıklaması ile tartışmaları gün yüzüne çıkardı.
Eski Diyarbakır Milletvekili Altan Tan da "HDP, PKK'ya tavrını net bir şekilde söylemesi lazım" dedi.
Tan, Legalite ile illegalite arasında kalın çizgi çizmesi gerektiğini söyledi.
Altan Tan, HDP'nin sürekli gergin, çatışmacı bir dil kullandığını belirterek, HDP'ye şiddet ile demokrasi arasında tercihte bulunması çağrısı yaptı.
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