Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yargıdaki alımlarla ilgili açıklama yaptı.

Kurban Bayramı öncesi iki güzel haber vermek istediklerini belirten Gül, 100 idari hakim, 100’ü avukatlık mesleğinden 1100 adli hakim ve savcı olmak üzere 1200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım'da yazılı sınav yapacaklarını söyledi.

Bakan Gül, açıktan ve naklen atama yoluyla 1100 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı yapacaklarını, bunun yazılı sınavını da 22 Kasım’da gerçekleştireceklerini belirtti.