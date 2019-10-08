Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin birinci paketinde ilk aşama tamamlandı. 39 maddelik kanun teklifi Adalet Komisyonunda uzun bir mesainin ardından kabul edildi.

Uzun tutukluluk sürelerine sınırlama

Teklifte özgürlükleri genişleten düzenlemeler bulunuyor.

İstinafta kesinleşen ifade özgürlüğü ile ilgili 5 yılın altındaki suçlara Yargıtay'da temyiz yolu açılıyor. Uzun tutukluluk süreleri sınırlandırılıyor.

Tutukluluk süresi, soruşturma aşamasında ağır cezalı suçlarda 1 yılı, diğer suçlarda 6 ayı geçemeyecek. 15 yaşından küçüklerin işlediği suçlarda süreler yarı oranında uygulanacak. Tutuklama için, " kuvvetli şüphe” yeterli olmayacak, “somut delillerin bulunması” şartı aranacak.

Yeni yargılama usulleri

Teklifle yeni yargılama usulleri mevzuata giriyor.

Seri yargılama ile suçunu itiraf eden faile ceza indirimi uygulanacak. Hakim itirafı kabul ederse hüküm kısa sürede kesinleşecek.

Seri yargılama terör, örgüt, şiddet ve cinsel suçlarda geçerli olmayacak.

Yargı süreçlerini hızlandırmak için, duruşmasız yargılama da devreye girecek.

KHK ile ihraç edilenlerin pasaportları soruşturma yoksa iade edilecek

Düzenlemeye göre internete erişimde, sitenin tamamı değil, şikayete konu olan unsur engellenecek. Devlete karşı işlenen suçlar dışında, haber niteliğinde olan ve eleştiri sınırlarını aşmayan durumlarda ceza verilmeyecek.

KHK ile ihraç edilenlerin pasaportları, haklarında bir soruşturma yoksa İçişleri Bakanlığının onayı ile iade edilecek. 15 yıllık avukatlara yeşil pasaport verilecek.

Kaynak: TRT Haber, AA