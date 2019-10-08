MSB: TSK mücadeleye hazırdır08 Ekim 2019 Salı 00:30 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 01:15
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyonla ilgili, "Türk Silahlı Kuvvetleri, 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla mücadeleye hazırdır" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyonla ilgil açıklama yaptı.
Açıklamasında "TSK, mücadeleye hazırdır" ifadesine yer veren Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"TSK vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon vatandaşımızın huzur/güvenliğine yönelik tehdit/tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla mücadeleye hazırdır."
Milli Savunma Bakanlığı, ayrıca açıklamada, "TSK sınırlarımızda terör koridoruna asla izin vermeyecektir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: TRT Haber