ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği operasyonla ilgili konuştu.

"ABD bir polis gücü değildir, amacımız orada polislik yapmak olmamalı" diyen Trump şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir ilişkimiz var. Türkiye ve Rusya bölgede sorumluluğu üstlenmeli."

Kaynak: TRT Haber