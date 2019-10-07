Dünya
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir ilişkimiz var07 Ekim 2019 Pazartesi 23:48 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 23:59
ABD Başkanı Trump, "Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi bir ilişkimiz var" dedi.
[ABD Başkanı Donald Trump. Fotoğraf: REUTERS ]
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği operasyonla ilgili konuştu.
"ABD bir polis gücü değildir, amacımız orada polislik yapmak olmamalı" diyen Trump şu ifadeleri kullandı:
"Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir ilişkimiz var. Türkiye ve Rusya bölgede sorumluluğu üstlenmeli."
Kaynak: TRT Haber