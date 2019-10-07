Irak'ta kullanımı 2 Ekim'den bu yana engellenen internet kullanımı yeniden açıldı.

Facebook, Twitter, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal ağlardaki erişim engeli de kaldırıldı.

Hükümetten konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Ölü sayısı 110'u geçti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hariç ülke genelinde gösteriler nedeniyle internete erişim engellenmişti.

Irak'ın başkenti Bağdat ve güneydeki bazı vilayetler, 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor. Gösterilerin başladığı günden bu yana ölü sayısı 110'u aşarken, 6 binden fazla kişi yaralandı.

Sosyal medya üzerinden örgütlendiler

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye karşı alevlenen gösteriler sonrası, Irak'ta da sosyal medya üzerinden "1 Ekim'de buluşuyoruz", "1 Ekim'de sende çık, susma", "1 Ekim Büyük İntifada" ve "Mısırlı senden daha cesur değil" gibi ifadeler içeren bazı paylaşımlar yapılarak, halka sokağa çıkarak hükümeti protesto etme çağrıları yapılmıştı.

Kaynak: AA