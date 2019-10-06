Salı gününden beri şiddet olaylarının tırmandığı Irak'ta tansiyon neden yükseldi Ülkede şimdiye kadar neler yaşandı, göstericiler ne istiyor?

İşte komşumuz Irak'taki olayların perde arkası;

Irak, bir türlü istikrara kavuşamadı. Sosyal ve ekonomik durum kötüleşti, işsizlik, yolsuzluk ve alt yapı sorunları halkı isyan noktasına getirdi.

Kıvılcım, 1 Ekim'de başkent Bağdat'ta çakıldı. Ve diğer kentlere sıçradı.

Büyük kısmı işsiz üniversite mezunu göstericiler, işsizliğe çözüm bulunmasını istiyor. Devlet dairelerinde rüşvetin sonlandırılması ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi de talepleri arasında.

Güvenlik güçleri, göstericilere sert müdahalede bulundu. Can kayıpları artarken, göstericiler pankartlarla da seslerini duyurmaya çalıştı. "Bizimle durun bitsin bu hikaye" yazılı pankart dikkat çekti.

Irak'taki Şiilerin büyük taklid mercii Ayetullah Ali Sistani, yönetime reform yolunda açık ve somut adımlar atma çağrısı yaptı.

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi de, halkın isteklerine kulak verilmesi çağrısında bulundu.

Irak Meclisi'nin en büyük grubu "Sairun Koalisyonu", göstericilerin talebi yerine getirilene dek meclisteki çalışmalara katılmayacağını duyurdu.

Sadr Hareketi lideri Muktada es-Sadr ise, hükümeti istifaya çağırdı, erken seçim çağrısı yaptı.

Irak Türkmen Cephesi Lideri Erşat Salihi, olası iç savaştan endişelendiklerini söyledi.

IKBY Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ise, durumun yıllardır art arda gelen Irak hükümetlerinin davranış ve siyaset biçimlerinden kaynaklandığını ifade etti.

Türkiye Irak hükümetine itidal çağrısında bulundu. "Irak Hükümeti'nin halkın beklentilerinin karşılanmasını teminen gereken adımları atacağına inanıyoruz" denildi.

İran, Irak'a olan 2 sınır kapısı Hüsrevi ve Cezzabe'yi kapattı.

Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan ise olaylar karşısında sessizliklerini koruyor.

Bazı uluslararası şirketlerin önlem almaya başladığı, ülkedeki çalışmalarını askıya aldığı da bölgeden gelen haberler arasında.

Kaynak: TRT Haber