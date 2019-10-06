Olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde gerçekleşti.

Genç adam köpekleriyle beraber bir hastanenin yanından geçtiği sırada ayağına yıldırım düştü.

Yere yığılan gencin kıyafetleri yandı.

Köpekleri korkuyla kaçarken yardımına hastane çalışanları koştu. Hemen adama kalp masajı yapıldı.

Hastaneye kaldırılan adamın ağrısının çok olduğu, ancak durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: TRT Haber