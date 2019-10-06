Dünya
Yolda yürüyen adamın ayağına yıldırım düştü06 Ekim 2019 Pazar 13:04 - Son Güncelleme 06 Ekim 2019 Pazar 15:23
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir adam yolda yürürken ayağına yıldırım düştü. Yere yığılan adamın kıyafetleri yandı.
Olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde gerçekleşti.
Genç adam köpekleriyle beraber bir hastanenin yanından geçtiği sırada ayağına yıldırım düştü.
Yere yığılan gencin kıyafetleri yandı.
Köpekleri korkuyla kaçarken yardımına hastane çalışanları koştu. Hemen adama kalp masajı yapıldı.
Hastaneye kaldırılan adamın ağrısının çok olduğu, ancak durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: TRT Haber