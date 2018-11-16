Yarbaylardan ‘gerekirse kafalarına sıkın’ talimatı

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbeciler tarafından alıkonulan Astsubay Seyit Ahmet Kaçmaz, müşteki sıfatıyla 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı.

Olay tarihinde karargahta nöbetçi olduğunu, akşam saatlerinde sanık eski yarbaylar Bülent Ak ve Yusuf Köz'ün bulunduğu yere geldiğini belirten Kaçmaz, Ak'ın kendisine sıkıyönetim ilan edildiğini, Orgeneral Sükan Toplantı Salonuna gitmesi için talimat verdiğini söyledi.

Toplantı salonuna gittiğinde sanık eski Yüzbaşı Ramazan Karabulut'u gördüğünü kaydeden, Kaçmaz, bir süre sonra alıkonulan çok sayıda rütbeli personelin de salona getirildiğini dile getirdi.

“‘Gerekirse kafalarına sıkın’ talimatı

Gelişmelere anlam veremediğini ifade eden Kaçmaz, "Alıkonulduğumuz salondaki silahlı askerlerin tepkileri gittikçe sertleşiyordu. Yarbaylar bizi kastederek 'gerekirse kafalarına sıkın' talimatını verdi." dedi.

İlerleyen saatlerde toplantı salonuna sivil giyimli 3 kişinin getirildiğini, askerlerin bunlara karşı hakaret içeren sözler sarf ettiklerini anlatan Kaçmaz, söz konusu şahısların TEM Daire Başkanı Turgut Aslan ve korumaları olduğunu sonrada öğrendiğini belirtti.

“Bütün kapıları kırmışsınız daha neyi istiyorsunuz”

Darbeciler tarafından alıkonularak salona getirilen Albay Güven Şağban'ın yapılan eylemlerin suç olduğunu söylediğini aktaran Kaçmaz, "Yüzünü görmediğim bir albay, Güven Şağban'a, 'Bıktım senden, senden çektiğimiz yeter, vurun gitsin.' dediğini duydum. Sonrasında yaşananları görmedim." ifadelerini kullandı.

Darbecilerin, silahlığın anahtarını sordukları Astsubay İrfan Algel'in, "Bütün kapıları kırmışsınız daha neyi istiyorsunuz." diyerek tepki gösterdiğine şahit olduğunu belirten Kaçmaz, sabah saatlerinde darbecilerin elinden kurtulduğunu söyledi.

Sanıklardan şikayetçi olduğunu dile getiren Kaçmaz, davaya katılma talebinde bulundu.

Duruşmaya devam ediliyor.

Kaynak: AA