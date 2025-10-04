Çok Bulutlu 20.1ºC Ankara
Gündem
AA 04.10.2025 09:42

Yanıltıcı SMS'lerle vatandaşı dolandıran 12 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PTT ve HGS'nin logosunu kullanarak sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları ve 900 milyon liralık hesap hareketine sahip oldukları belirlenen 12 şüphelinin, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.

Yanıltıcı SMS'lerle vatandaşı dolandıran 12 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik Jandarma tarafından operasyon düzenlendiğini belirtti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı, MASAK ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul merkezli İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkari’de düzenlenen operasyonlarımızda yakalanan şüphelilerin, PTT ve Hızlı Geçiş Sisteminin (HGS) adını ve logosunu kullanarak sahte internet sitesi ve ara yüzler oluşturdukları, 'HGS borcunuz var, Teslim Alınmamış Kargonuz var' gibi yanıltıcı SMS'ler gönderip, vatandaşlarımızı sahte internet sitelerine yönlendirerek dolandırdıkları tespit edildi."

Bakan Yerlikaya, operasyonlar neticesinde yakalanan 12 şüpheliden 10'unun tutuklandığını, diğer 2 şüphelinin işlemlerinin ise devam ettiğini kaydetti.

900 milyon liralık hesap hareketi saptandı

Operasyon kapsamında şüphelilerin bankalardaki toplam 900 milyon liralık hesap hareketinin saptandığını aktaran Yerlikaya, "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması" suçu kapsamında şüphelilere ait 200 banka ve 30 kripto para hesabına el konulduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, açıklamasını operasyonda emeği geçenleri tebrik ederek sonlandırdı.

İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya Dolandırıcılık
