Bakan Yerlikaya: Gazze'deki soykırım, vicdan sahibi tüm yürekler tarafından lanetleniyor

Yerlikaya, Kayseri'de MÜSİAD 110. Genel İdare Kurulu Toplantısı Gala Yemeği'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MÜSİAD'ın ilk fahri üyesi olduğunu, MÜSİAD'ın yurt içi ve yurt dışındaki 178 şubesi ve 14 bini aşkın üyesiyle, 60 binden fazla işletmeyi temsil ettiğini ve yaklaşık 3 milyon insana istihdam sağladığını söyledi.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun yüksek ahlak ile yüksek teknolojinin aynı çatıda buluşması olduğunu vurgulayan Yerlikaya, Türkiye Yüzyılı'nın yerli ve milli kurumların büyük sıçramalar yapacağı dönem olacağına işaret etti.

Yerlikaya, devlet olarak her zaman mazlumların yanında durmaya devam edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bizim pusulamız hep insanlıktan yana oldu. Bugün Gazze’de süregelen soykırım, vicdan sahibi tüm yürekler tarafından lanetleniyor. Birileri kötülükleri içinde boğulurken, Filistin’i tanıyan ülkeler çığ gibi büyüyor. Türkiye olarak, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren AFAD’ın koordinesinde 14 uçak, 16 gemi ve 314 tırdan oluşan insani yardım malzemelerini Gazze’ye ulaştırdık. Sağlık Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımızın koordinesinde, 2 bin 329 Gazzeli kardeşimizin ülkemize tahliyesini gerçekleştirdik. Biz devlet olarak, sizler gibi yüreği sağlam kuruluşlarla birlikte mazlumların yanında durmaya, onların sesine ses olmaya devam edeceğiz inşallah. Bunun son örneğine de tüm dünya Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada bir kez daha şahit olmuştur."

"1308 organize suç örgütünü çökerttik"

Terörsüz Türkiye ile yeni bir sürecin arifesinde olunduğunu ve yıllarca Türkiye'nin kaynaklarını tüketen terör belasının geride kaldığını belirten Yerlikaya, enerjinin yatırım, üretim, sanayi ve eğitime harcanacağını söyledi.

Yerlikaya, bin yıldır aynı sofrayı paylaşan, aynı duada buluşan, aynı mücadelede omuz omuza duran milletin bugün de bir ve beraber olduğunu ve aynı iradeyle dimdik ayakta olduğunu vurguladı.

Bakanlık olarak Türkiye’nin huzuru, milletin güvenliği için 675 bin personelle gece gündüz demeden ülkenin her köşesinde teyakkuzda olduklarını aktaran Yerlikaya, terörden organize suçlara, uyuşturucudan siber tehditlere, asayişten göç yönetimine ve trafik güvenliğine kadar her alanda veriye dayalı, teknoloji destekli, insan odaklı, hukuk temelli mücadeleyi kararlılıkla yürüttüklerini belirtti.

Yerlikaya, her kulvarda daha iyinin peşinde olduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Örneğin son 2 yılda kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta olay sayısını 61 bin 235, malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suçta ise olay sayısını 103 bin 111 azalttık. Bu kabine dönemimizde ülkemiz genelinde yaptığımız operasyonlarla KOM, narkotik ve siber alanda faaliyet gösteren 1308 organize suç örgütünü çökerttik. Götürüp adalete teslim ettik. Ülkemiz genelinde, sadece zehir tacirlerine karşı yaptığımız operasyonlar sonucu 85 bin 899 şahıs tutuklandı. Suçla mücadelede bizim kadar rakamları böylesine detaylı ve şeffaf bir şekilde açıklayan başka bir ülke kolay kolay bulamazsınız."

ABD başkanının geçen yıl ABD'de 300 bin insanın uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladığını hatırlatan Yerlikaya, resmi rakamların bunun 4’te 1’i kadar olduğunu söyledi.

Yerlikaya, Avrupa Uyuşturucu Raporu'na göre 2023 yılında uyuşturucu bağlantılı ölümlerde 1 milyon kişi başına düşen oranının Estonya’da 135, Letonya’da 129, Norveç’te 93 ve Türkiye'de 5,1 olduğuna dikkati çekerek, kendilerinin 1 rakamını bile kabul edemeyeceklerini vurguladı.

Trafik güvenliği konusunda, "Yolların kralı yok, yolların kuralları var" diyen Yerlikaya, kuralların caydırıcı olunması için yapıldığını dile getirdi.

Yerlikaya, ceza ve denetimin güçlü olduğunda insanların kurallara harfiyen uyduğunu ifade ederek, 2050'ye kadar oluşturmak istedikleri trafik kültürüyle kazaları sıfıra indirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Trafik araç sayısını artırdıklarını aktaran Yerlikaya, bu ay içerisinde polis ve jandarma trafik ekiplerinin tamamında yaka kamerası olacağını belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş da programa katıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise Küresel Sumud Filosu'nun insanlık dışı soykırımın engellenmesi için uzun zamandır denizde hareket halinde olduğunu ve İsrail'in zulmüyle karşılaştığını ifade etti.

Elitaş, dünyadaki birçok ülke vatandaşının Gazze'de yaşanan zulmü isyan ederek İsrail'e tepki gösterdiğini ifade etti.

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir de insanlığın vicdanını derinden yaralayan drama karşı en güçlü sesin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'den yükseldiğini belirtti.

Yaşanan tablo karşısında Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarına çok iş düştüğünü belirten Özdemir, MÜSİAD olarak üzerlerine düşeni her zaman yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, Bakan Yerlikaya'ya plaket takdim etti.