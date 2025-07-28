Yangınla mücadeleye destek olan 3 gönüllü son yolculuklarına uğurlandı

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Şimşek ve Kazım Bayrak'ın Türk bayrağına sarılı naaşları, Gürsu ilçesindeki Emir Sultan Camii'ne götürüldü.

Cami bahçesinde Şimşek ve Bayrak'ın yakınları taziyeleri kabul etti.

Şimşek ve Bayrak'ın cenazeleri, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gürsu Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, TBMM Bilim, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hayatını kaybeden 3 gönüllüden Ahmet Demirel, memleketi Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Demirel için Paşaköy Mahallesi'ndeki Enişte Bey Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Demirel’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, İl Emniyet Müdürü Camal Dalman, İl Jandarma Komutanı Albay Mevlüt Yıldırım, Bolu Orman Bölge Müdürü Celal Kambur, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Evli ve iki çocuk babası Demirel’in cenazesi, Paşaköy İlkokulu'nun bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından Paşaköy Mezarlığı'na defnedildi.