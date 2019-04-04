AK Parti Yalova İl Teşkilatı, tutanaklarındaki maddi hatalara ve geçersiz oylara itiraz etti.

Merkez İlçe Seçim Kurulu, 7 sandıktaki oyların tümünün yeniden, 54 sandıkta ise geçersiz oyların sayılmasına karar verdi. Yaklaşık 25 saat süren oy sayım işleminin tamamlanmasıyla CHP ile AK Parti adayı arasındaki oy farkı 292'ye indi.

Yalova Adliyesi önünde açıklama yapan CHP adayı Vefa Salman, kazananın kendisi olduğunu söyledi.

AK Parti Yalova İl Teşkilatı, bu sonucun ardından İl Seçim Kurulu'na başvurmaya hazırlanıyor. Başvuruda, seçim bölgesindeki tüm sandıkların yeniden sayımının talep edilmesi bekleniyor.

Yerel seçimlerde, Yalova'da Millet İttifakı'nın adayı Vefa Salman 28 bin 796 oy aldı. Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li Yusuf Ziya Öztabak ise 28 bin 183 oy aldı.

Kaynak: TRT Haber