Türkiye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen mücadele kararlılıkla devam ediyor. Operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, geçen ay İstanbul, Ankara, Samsun, Şanlıurfa, Kilis, Kocaeli, Kayseri ve Malatya başta olmak üzere farklı kentlerde şafak vakti eş zamanlı düzenledikleri başarılı operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı.

105 şüpheli gözaltına alındı

Polis, jandarma ve hudut birliklerinin mart ayında yürüttüğü çalışmalarda, aralarında örgütün sözde sorumluları olduğu belirlenen yabancı uyrukluların da bulunduğu 105 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Kolluk birimlerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14 örgüt mensubu tutuklandı. Zanlılardan bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor.

Marttaki bazı operasyonlar

Ankara'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirlenen 2'si Irak uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 24 zanlı yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 18'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kilis'te, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Samsun, Elazığ ve Kilis'te DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen 3 terör örgütü DEAŞ üyesi yakalandı. Zanlıların üzerinde çok sayıda örgütsel doküman, cep telefonlarında da DEAŞ içerisinde çekilmiş fotoğraflar ele geçirildi. Şüphelilerden A.Ş.'nin geçmişte Dubai'de polis olduğu ve Suriye'de canlı bomba eğitimi aldığı, diğerlerinin de örgüt içerisinde üst düzey görevlerde bulundukları belirlendi.

Yurt dışında DEAŞ adına faaliyet gösterdikleri ve yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 14 yabancı uyruklu zanlı, Ankara'da terörle mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlıların DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki yapılanmasında çeşitli kademelerde yönetici olarak görev aldıkları, Türkiye'de örgüte müzahir kişilerle irtibatlı oldukları saptandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü cezaevine konuldu.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan ve sansasyonel eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

İzmir, Samsun, Kocaeli, Kayseri ve Sakarya'da DEAŞ'a yönelik operasyonlarda, aralarında yabancıların da bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alındı.

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği ve Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen A.A.M.'nin saklandığı eve operasyon düzenledi.

Merkez Yıldırım ilçesindeki söz konusu evde gözaltına alınan kadının, Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı olduğu ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.

Zanlının yakalandığı evdeki aramalarda, sahte Danimarka pasaportu ele geçirildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri tutuklandı

Bursa'da DEAŞ'a yönelik operasyonda, Suriye'nin bazı bölgelerinde çok sayıda örgüt mensubundan sorumlu olarak sözde "emir" düzeyinde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu İ.T. tutuklandı.

Polis ekipleri, örgütün saflarında çekilmiş çok sayıda fotoğrafı bulunan Suriyeli İ.T.'yi, merkez Yıldırım ilçesinde 27 Şubat'ta saklandığı evde gözaltına almıştı.

DEAŞ'ın "ceviz" şifresi deşifre edildi

İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde mavi kategoride yer alan, 1 milyon 500 bin lira ödülle aranan ve 15 Aralık 2018'de Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra getirildiği Adıyaman'da, önce serbest bırakılıp itiraz üzerine tutuklanan DEAŞ'lı Ayşenur İnci hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

İfadesinde, DEAŞ'a katılma konusunda sevgilisi tarafından kandırıldığını öne süren ve 139 şüpheliyi teşhis eden sanık İnci, örgütün sınır geçişlerini sağladığı kişiler için "ceviz" şifresini kullandığını anlattı.

Sanık İnci, "Gece saatlerinde hiç karşılaşmadığım, sarı saçlı, sakalsız, beyaz tenli bir kişi, plakasını bilmediğim bir araçla gelip telaşlı bir şekilde bizi araca bindirdi ve Suriye'ye doğru yola çıktık. Yolda gittiğimiz esnada aracı kullanan kişi, birini arayarak 'Abi cevizleri aldım. Cevizlerin içi doluymuş' şeklinde konuştu ve telefonu kapattı" ifadelerini kullandı.

DEAŞ'lıların yargılanma süreci

Ankara'da terör örgütü DEAŞ mensubu oldukları iddiasıyla 52 kişinin yargılandığı davada hükmü açıklayan mahkeme, sanıklardan 37'sini 6 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırdı.

Gaziantep'te DEAŞ'ın sokak düğününü hedef alan ve 57 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kilis'te, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu gerekçesiyle yargılanan Avustralya uyruklu Neil Chistopher Prakash 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Adana'da DEAŞ soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan Mahmut Özden'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA