AK Parti, Meclis Başkanlığı'na vergi düzenlemelerini kapsayan yeni bir kanun teklifi sundu.

Teklife ilişkin açıklamayı AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptı. Muş, "Amacımız az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi almak." dedi.

Muş'un verdiği bilgilere göre, futbolcular ve lüks konutlarda oturanlar artık daha çok vergi verecek.

Gelir vergisi üst dilimi yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarılacak.

Dijital ortamlarda sunulan içeriklerden yüzde 7,5 vergi alınacak.

Konaklama vergisi ihdas hasılat üzerinden yüzde 2 konaklayanlardan alınacak.

Değerli konut vergisi getirilecek. Futbolcuların gelir vergisi yüzde 20'ye çıkacak.

Kaynak: TRT Haber, AA