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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde mayın temizleme çalışmaları sürüyor24 Ekim 2019 Perşembe 11:59 - Son Güncelleme 24 Ekim 2019 Perşembe 12:08
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar 40 mayın ve 227 el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Soçi mutabakatının hayata geçirilmesi ve kontrolü için oluşturulacak mekanizmalara yönelik çalışmalar Rus muhataplarımızla devam etmektedir." denildi.
Ayrıca, TSK tarafından Tel Abyad'da kurulan ekmek fırınından bölge halkına ekmek dağıtılmaya devam ediliyor.
İlk yardım istasyonunda başta çocuklar olmak üzere sağlık hizmetine ihtiyacı olan hastalara tedavi desteği de sağlanıyor.
Kaynak: AA