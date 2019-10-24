Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Soçi mutabakatının hayata geçirilmesi ve kontrolü için oluşturulacak mekanizmalara yönelik çalışmalar Rus muhataplarımızla devam etmektedir." denildi.

Ayrıca, TSK tarafından Tel Abyad'da kurulan ekmek fırınından bölge halkına ekmek dağıtılmaya devam ediliyor.

İlk yardım istasyonunda başta çocuklar olmak üzere sağlık hizmetine ihtiyacı olan hastalara tedavi desteği de sağlanıyor.

Kaynak: AA