Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 yıl sonra Beştepe'de Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ağırlıyor.

Görüşmelerde başta ekonomik işbirliğinin artırılması olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak.

2019'da Venezuela'da, ABD'nin desteklediği başarısız darbe girişimi iki ülke arasındaki ilişkilerde dönüm noktası oldu. Türkiye anti demokratik girişimlerin karşısında durdu. Hem Maduro hem de Venezuela halkının yanında oldu. Venezuela da, Türkiye'nin darbe ve yaptırımlara karşı duruşunu hiçbir zaman unutmadı. O günlerde gösterilen dayanışma iki ülke arasındaki işbirliğinin artmasını sağladı.

İki ülke ticareti 2021'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 300 arttı. Bu yıl hedef bir buçuk milyar dolara ulaşmak.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ziyaretinde özellikle turizm, sağlık, eğitim başta olmak üzere farklı alanlardaki işbirliği olanakları görüşülecek.