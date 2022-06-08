Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile basın toplantısında konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle;

(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvuruları) Avrupa ülkelerinde PKK/YPG'nin terör örgütünün paçavralarıyla gösterilerini artırmasının tesadüf olmadığını düşünüyoruz. Sanırım onlar da bu iki ülkenin NATO'ya üye olmasına karşılar. Bunun kimin arkasında kim varsa. Fakat sonuçta bizim bu iki ülkenin NATO üyeliği konusunda ortaya koyduğumuz tavrın gerekçelerini herkes biliyor. NATO müttefiklerimiz de biliyor, Berlin'de ne kadar açık bir şekilde bunu tüm müttefiklerimizle paylaştığımızı Wopke'de görmüş oldu.

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması, daha sonra bizim tüm platformlarda bunu gerekçeleriyle açıklamamız ve tüm delilleriyle de ortaya koymamız, teröre verdikleri desteği. Sonuçta iki ülkenin heyetleri geldi. Yazılı bir şekilde hem endişelerimizi hem beklentilerimizi karşıladık. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Kabine Şefi buradaydı salı günü. O gün o toplantıda da arkadaşlarımız yine kendilerine Türkiye'nin düşüncelerini beklentilerini anlattılar.

"Türkiye'nin endişelerinin meşru olduğunu herkes kabul ediyor"

Biz bir taraftan kararlılığımızı bu konuda sürdürürken diğer taraftan diyalog ve müzakereleri de sürdürüyoruz. Bu konuyu da bugün ele aldık ve bu gelişmeler hakkında Wopke de bilgi verdim. Aslında Türkiye'nin endişelerinin meşru olduğunu herkes kabul ediyor. Bu endişelerin karşılanması gerektiğini de söylüyor. İşte bu endişelerin karşılanması konusunda da somut adımların da atılması lazım.

Önümüzdeki süreçte NATO Genel Sekreterinin Dışişleri Bakanları olarak, NATO Genel Sekreteri artı 3 Bakan olarak bizleri davet etme fikri vardı. Biz öncelikle bu iki ülkenin bizim verdiğimiz yazılı belgeye dönüşünü görmek istiyoruz. Ondan sonraki görüşmeler daha sonuç odaklı olacaktır diye düşünüyorum.