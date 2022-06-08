İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, tutuksuz sanık Fatih Gürsul avukatlarıyla birlikte katıldı.

Duruşmada savunma yapan Fatih Gürsul, "Savcının mütalaasında istediği suçların dayanağı bilirkişi raporudur. Yaklaşık 5 yıldır söylüyorum, 2015 yılında sıfır olarak aldığım telefonda, 2014 yılında ByLock kullanıldığı söyleniyor. Benim telefonu sıfır aldığıma dair fatura var. Raporda faturaya bile değinilmemiş. Ben IOS telefon kullanırım. Ama raporda Android kullandığım yönünde iddialar var. Bilirkişi raporu kendiyle de çelişmektedir. Ben bilirkişinin adil ve bağımsız olarak rapor hazırladığına inanmıyorum. Bilirkişi raporunun bu kadar çelişkili olmasını da sizlerin takdirine bırakıyorum. Beraatımı talep ediyorum. Mahkemeniz aksi takdirde ise yeniden rapor alınmasını istiyorum" dedi.

Mahkeme, Fatih Gürsul hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına karar verdi. Cezanın geleceği üzerindeki etkisini göz önüne alan mahkeme, 6 yıl 3 ay hapis cezasına indirdi. Gürsul'un yurt dışı çıkış yasağı ise kaldırıldı.

Hapis cezaları onanmış, Yargıtay kararı bozmuştu

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Aralık 2017 tarihli kararında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Fatih Gürsul hakkında 10 yıl 6 ay, diğer sanıklar hakkında ise 7 yıl 6 ay ve 9'ar yıl hapis cezalarına hükmetti. Temyiz sürecinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi 14 Mart 2018'de 10 sanığın 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aldıkları hapis cezalarını onadı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise 19 Temmuz 2020'de, 'usulü eksiklikler' gerekçesiyle mahkemenin kararını bozdu. Yeniden görülen davada, sanıkların eylemlerinin bireysel olarak değerlendirilmesi gerektiği görüşüyle, dosyalar ayrıldı.