Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 13:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye Milli Ordusu harekat için hazırlık yapıyor
Tel Rıfat ve Münbiç'e muhtemel bir harekata binlerce askeriyle katılması beklenen Suriye Milli Ordusu alarm durumunu "kırmızı" seviyeye çıkardı.
Halep'in Tel Rıfat ilçesi, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da PKK/YPG'li teröristlerin eline geçmişti.
PKK/YPG, buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.
PKK/YPG, Tel Rıfat'ta yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, bu kişiler Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.
SMO 'Ayn Dakna' cephe hattında
Tel Rıfat'ın 4 kilometre kuzeyinde teröristlerin işgalindeki Ayn Dakna köyünün karşısında bulunan mevzilerini uçaksavar ve doçkalarla güçlendiren Suriye Milli Ordusu zaman zaman terör hedeflerini ateş altına alıyor.
Etiketler: PKK/YPG Suriye Terörle Mücadele
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