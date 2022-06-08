Halep'in Tel Rıfat ilçesi, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da PKK/YPG'li teröristlerin eline geçmişti.

PKK/YPG, buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

PKK/YPG, Tel Rıfat'ta yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, bu kişiler Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

SMO 'Ayn Dakna' cephe hattında

Tel Rıfat'ın 4 kilometre kuzeyinde teröristlerin işgalindeki Ayn Dakna köyünün karşısında bulunan mevzilerini uçaksavar ve doçkalarla güçlendiren Suriye Milli Ordusu zaman zaman terör hedeflerini ateş altına alıyor.