Tel Rıfat ve çevresindeki köylerde tüneller kazan, bölgede silah ve tanklar saklayan terör örgütü PKK/YPG havadan görüntülendi.

Sivil köylerde kazdıkları tünellerin etrafındaki PKK/YPG'li teröristler, AA kameralarına yansıdı.

Tel Rıfat'taki durum

Halep'in Tel Rıfat ilçesi, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da PKK/YPG'li teröristlerin eline geçmişti.

PKK/YPG, buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

PKK/YPG, Tel Rıfat'ta yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, bu kişiler Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.