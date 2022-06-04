Suriye'nin kuzeyindeki terör tehdidini ortadan kaldırmak için Mehmetçik geri sayımı sürdürüyor.

Hainlerin yuvalandığı Münbiç bölgesine yönelik olası harekatın son hazırlıkları tamamlanıyor.

TSK olası Münbiç Harekatıyla terör örgütü işgalindeki çok sayıda köy kurtarılmış olacak.

TRT Haber Münbiç kırsalında…



Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyine yönelik yeni bir harekatla Münbiç'i teröristlerden temizlemeye hazırlanıyor. Yeni harekatın planlandığı bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Damla Bürçeler aktardı. pic.twitter.com/t6yWG3PcPx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 4, 2022

PKK/YPG'nin özellikle gece saatlerinde saldırı düzenlemek için bulunduğu kritik noktalardan biri de Münbiç'e bağlı Seyyade köyü.

Teröristlerin yuvalandığı noktalar 7/24 izleniyor

TRT Haber ekibi o köyü yaklaşık bir buçuk kilometre uzaklıktaki Suriye Milli Ordusu mevzilerinden görüntüledi.

Münbiç'in batısındaki köy terör örgütünün işgali sonrası siviller tarafından büyük oranda terk edilmiş durumda. Köyde örgüte ait mevzi ve araçlar dikkat çekiyor. Yüksek noktalarda ise örgütün kazdığı tüneller bulunuyor.

Suriye Milli Ordusu ise gözünü o köyden ayırmıyor. Zaman zaman köyden açılan ateşe misli ile karşılık veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgeye yönelik harekatı sonrası sivillerin işgal edilen köylerine yeniden dönmesi bekleniyor.

Kamera: İsmail Dostoğlu