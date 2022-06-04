Dünyanın en büyük transit havayolu merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı'nı günde ortalama 200 bin yolcu kullanıyor.

Düzensiz göçmen kaçakçıları da Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan bu havalimanı üzerinden yeni göç rotaları belirlemeye çalışıyor. Ancak bu girişimler her defasında havalimanı polisi tarafından önleniyor.

Kaçakçıların girişimleri polis tarafından önlendi

Polis ekipleri havalimanında sürekli denetim halinde.

Bu denetimlerde düzensiz göçmen kaçakçılarının belirlediği yeni göç rotalarından birini de deşifre etmeyi başardılar.

Göç rotası deşifre edildi

Deşifre edilen planın detayları ise oldukça dikkat çekici…

Düzensiz göçmenler önce kaçakçılara binlerce euro para ödüyor, kaçakçılardan uçuş belgesi temin ediyorlar. Bu uçuş belgesiyle de, istanbul Havalimanı'ndan Meksika'ya gitmenin hayalini kuruyorlar.

Meksika'ya geçebildikleri takdirde ise ortalama 30 bin dolar karşılığında kartellerle anlaşıyorlar.

Kaçaklar, Meksika-ABD sınırındaki dağların altına kazılmış tünellerden Teksas'a geçiriliyor. Yakalanıp deport edilenler ise rotayı Kanada'ya çeviriyor.

Kartellere 30 bin dolar ödeyenler ABD'ye ulaşma hayali kuruyor

Bir düzensiz göçmen kartellerle yaptığı anlaşmayı şu şekilde anlatıyor:

''Ben Meksika'ya gittiğimde ABD'ye geçecektim. Orada 3 bin dolara işim hazırdı. Daha önce kuzenim gitmişti. Meksika'dan ABD'ye geçmek için kartellerle 30 bin dolara anlaştım.''

Bir başka olayda ise Hindistan biletli yabancı yolcular son anda Cancun uçağına binmeye çalışırken yakalandı. Yolcuların sahte vizeli Meksika pasaportuyla bu girişimi gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

Göçmen kaçakçılığına büyük darbe vuruldu

Göç rotası deşifre edilince Meksika Devleti pasaportlarını yenileme kararı aldı.

2021 yılında 260 kişi bu yöntemle Meksika'ya gitmek üzereyken yakalandı. Bu rakam bu yılın ilk 5 ayı içerisinde 76'ya düştü.

Düzensiz göçmenlerin özellikle Meksika’nın başkenti Mexico City ve Cancun'a geçmeye çalıştıkları tespit edildi.

Pasaport Büro Amiri Arif Baltacı yakalanan kaçak göçmenlerle ilgili şu bilgiyi paylaştı:

“2021 yılı itibarıyla ilk defa dünyada havalimanımızı kullanarak, gerek ülkemizden transit geçen, gerekse ülkemize girmek isteyen birçok Meksika pasaportlu ilk defa giriş esnasında ülkemizde tarafımızca yakalanmıştır. 2020-2021-2022 yılı itibarıyla toplam 9 bin sahte belge, pasaport kontrol büro memurları ve belge inceleme personelleri tarafından yakalanarak uluslararası göçmen kaçakçılığına büyük bir darbe vurulmuştur. 9 bin sahte belge aynı zamanda gerek ülkemizden transit geçen, gerek ülkemize giren, gerekse ülkemizden çıkan düzensiz göçmenleri ifade etmektedir. “

Çifte pasaportla Avrupa'ya gitmek isteyenlerden biri de İranlı bir kadındı. Yanında sahte pasaport bulunuyordu. Çekim esnasında çantasında 2 pasaport taşıyan bir yolcuya da rastlandı. Yolcunun Kıbrıs’tan İstanbul’a İran pasaportuyla geldiği, buradaki kontroller esnasındaysa Finlandiya pasaportunu gösterdiği ortaya çıktı. Amacının da özellikle Finlandiya pasaportuna damga vurdurup, Avrupa ülkelerine kaçmak olduğu öğrenildi.

2020 yılı ocak ayından bu yana, Türkiye'den sahte belgeyle çıkış yapıp, başka ülkelerce geri gönderilen yolcuya rastlanmadı. Bu teşebbüslere İstanbul Havalimanı'nda müdahale edildi.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Mustafa Oğuz

