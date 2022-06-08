Otoyolun Ankara yönünde ilerleyen LPG yüklü tanker, Ulusu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nda LPG yüklü tanker yan yattı. Kaza sonucunda Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Son durumu @trthaber muhabiri Mutlu Yuca aktardı.https://t.co/0UPNQYeRuV pic.twitter.com/ESVf6i1VrF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 8, 2022

Tankerin patlama ihtimaline karşı 1 kilometrelik alanda güvenlik önlemi alındı.

Tanker sürücüsünün hafif yaralandığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul ve Ankara istikametinde ulaşım durdu. Bölgede trafik akışı, D-750 kara yoluna yönlendirildi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Saat 18.00 itibarıyla İstanbul yönü tamamen, Ankara yönü ise iki şeritten ulaşıma açıldı.