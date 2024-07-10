Vatan aşkıyla şehit düştüler

O karanlık gece hepsinin tek bir amacı vardı. Kimi kardeşini alıp gitti darbecilere karşı dur demeye.

Kimi evde çocuğunu bıraktı "Vatan olmazsa biz de olmayız" diye.

Yozgatlı inşaat işçisi Mustafa Koçak, 15 Temmuz'da hainlere geçit vermeyen kahramanlardan. Ne tanklara ne de kurşunlara aldırış etti. 2 çocuğunu evde bırakıp hainlere karşı mücadele etti.

Şehit Koçak'ın babası İbrahim Koçak, oğlunun sabaha kadar direndiğini, son bombada şehit olduğunu söyleyerek, "Bakmış ki televizyonda Cumhurbaşkanı anons ediyor. Hemen banyoya girmiş boy abdestini almış. Hanımı önüne geçmiş Mustafa gitme demiş yok ben gideceğim demiş. Sabahın 6'sına 7'sine kadar orada kalmış Külliye'nin önünde. O son bombada şehit oldu. Gerekirse ben giderim,aha şimdi olsun ben giderim" diye konuştu.

Anne Züleyha Koçak da, "Allah kimseye yaşatmasın en zor evlat acısı. Bizim yavrularımız bizi yiğitlerimiz olduğu sürece nasıl aldılar ellerinden inşallah bundan sonra yaşatmasın" dedi.

2 kardeş vatan için ölümü göze aldı

Yozgatlı Beytullah ve Şakir Yeşilay kardeşler de vatanı için çıktı meydanlara. Gözlerini bile kırpmadan, ellerinde sadece bir bayrak ile gittiler. Gece boyunca şanlı Türk bayrağı inmesin diye çaba gösterdiler.

Beytullah Yeşilay o gece şehit oldu, 4 aylık bebeği yetim kaldı. Kardeşi Şakir Yeşilay ise yaralandı.

Şehit Beytullah Yeşilay'ın babası Hacı Bekir Yeşilay, "Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile Genelkurmaya gidenler, nereye bakarsan bak benim çocuğumun hatırası var yani. Zaten yiğitliğinin hürmetine gitti oraya şehit oldu. Bu 15 Temmuz'u Allah hiç kimseye yaşatmasın. Allah reisimizi başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

Şehit annesi Türkan Yeşilay, "Allah vatanımıza eksik etmesin, milletimizi eksik etmesin. Vatan için bayrak için canımızı vermeye hazırız. Çok mutluyuz Allah bundan da başka acı göstermesin."

Tek başına en önde mücadele etti

Yıldız Gürsoy annesinin "gitme kızım" sözünü dinlemeyip "hakkını helal et" diyerek sokağa çıktı. Gürsoy, Genelkurmay Başkanlığı önüne tek başına gitti.

En ön sırada elimden ne gelirse diye mücadele etti. Yaralandı, günlerce yoğun bakımda kaldı. Hayata tutunmayı başaramadı.

"Böyle 'Yıldızlar' olduğu sürece bu vatan bölünmeyecek"

Şehit Gürsoy'un abisi Okay Gürsoy, "Rabbim ona böyle münasip görüş şehadeti nasip görmüş ki durduramadık evde. Bu vatan bölünmez böyle Yıldızlar olduğu sürece de bölünmeyecek inşallah."

Şehit ailelerin acısı hala ilk gün gibi taze. Taşıdıkları gurur göğüslerindeki sızıyı hafifletiyor. Dillerinden ise, "Yine olsa, biz de bu vatan için ölmeye hazırız" sözleri eksik olmuyor.