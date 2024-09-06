Vaniköy'deki kaçak yapıların yıkımı tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Habertürk TV canlı yayınında, Vaniköy'deki kaçak inşaattaki yıkımın bu akşam saatleri itibarıyla tamamlandığını belirterek, “Bundan sonra o ağaçların yeniden dikilme ve tahribatın giderilmesi adına peyzaj düzenlemesi olacak. İl Müdürlüğümüz takip edecek” diye konuştu.

"Kaçak yapıyı durdursunlar, yıkımı gerçekleştirsinler"

Boğaz'daki kaçık yapılaşmaya karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) uyaran Bakan Kurum, “Bunlar suçüstü yakalandılar. Bu basit onarım değil uyarıyorum; Boğaz’da bunun onlarca örneği var. Tüm Türkiye duysun; varsa kaçak yapı durdursunlar yıkımı gerçekleştirsinler. Yarın biz yıkıma geldiğimizde peşimizden gelmesinler” diye konuştu.

Ne olmuştu?

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşaat yapıldığı ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, 22 Ağustos'ta bölgeye giderek incelemelerde bulunmuştu.

İncelemede, izinsiz inşaatın İBB'nin izniyle başlatıldığı tespit edilmiş, ardından inşaat durdurulmuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin, izinsiz inşaata ilişkin hazırladığı tespit tutanağında, doğal zemin ve bitki örtüsüne fiziksel müdahalede bulunularak tahribat yapıldığı tespit edilen alandaki tüm inşai faaliyetlerin durdurulduğu belirtilmişti.

Yapının bulunduğu alanın daha önce organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'a ait olduğu, yakın zamanda Rus işadamı tarafından satın alındığı anlaşılmıştı.

İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğünce, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin 22 Ağustos'ta bulunulan suç duyurusunda, bahse konu yerde inşai faaliyeti yapan yapı sahibi Boris Borisenko hakkında 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu'nun mevzuata aykırı yapılarla ilgili maddesi ile Türk Ceza Kanunu'nun "imar kirliliğine neden olma" maddesine göre yasal işlem yapılması istenmişti.

İnşaatı durduran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıya ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmişti.

Açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Söz konusu yapının, imar kirliliğine neden olduğu, 'Tescil Edilen Sit Alanları, Korunması Gerekli Kültür-Tabiat Varlıkları ile Korunma Alanlarının zarar görmesine sebebiyet verme' suçlarından Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 2 ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur. Süreç titizlikle takip edilmektedir."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edilen ve inşaat çalışmaları durdurulan alandaki yapıların yıkımına dün başlamıştı.