Filistin makamları: Ayşenur Ezgi Eygi keskin nişancılar tarafından kasıtlı öldürülmüş olabilir

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Filistin makamları, Eygi'nin ölümüne ilişkin Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu ile bilgi paylaştı.

Eygi'nin keskin nişancı tarafından kasıtlı biçimde hedef alınmış olabileceğini belirten Filistin makamları, kullanılan merminin plastik değil gerçek mermi olduğu kanaatinde olduklarını aktardı.

Filistin makamları, 2022'de gazeteci Şirin Ebu Akile’nin de benzer şekilde öldürüldüğüne dikkati çekiyor.

Bu nedenle Filistinli doktorların da Eygi'ye otopsi yapacağı kaydedildi.

İsrail askerlerinin aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’yi öldürmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine gerçek mermilerle ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi’nin öldürülmesiyle ilgili, “İsrail’in Batı Şeria’daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Türkiye olarak, İsrail’in neredeyse 1 yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

"Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen cinayeti lanetliyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'da öldürülen Türk vatandaşı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Batı Şeria’nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi Eygi adlı vatandaşımızın işgalci İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü derin üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesine yer verildi.

Hayatını kaybeden Türk vatandaşına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilediğinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz. İsrail, Filistinlilerin yardımına koşan ve soykırıma karşı barışçıl mücadele veren herkesi yıldırmaya çalışmaktadır. Bu şiddet politikası sonuç vermeyecektir. İnsanlığa karşı suç işleyen İsrail makamları ve onları kayıtsız şartsız destekleyenler, uluslararası mahkemeler önünde mutlaka hesap vereceklerdir."

Türkiye, Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili yerel makamlarla temas halinde

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Nablus kentinde İsrail askerleri tarafından öldürülen Eygi'nin hem Türk hem de Amerikan vatandaşlığına sahip olduğunu, Türkiye'de de bulunduğunu, son dönemde hayatını ABD'de sürdürdüğünü kaydetti.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğunun olayla ilgili yerel makamlarla temas halinde olduğunu vurgulayan Keçeli, Eygi'nin başından vurulduktan sonra Rafidia Hastanesi'ne kaldırıldığı fakat kurtarılamadığı bilgisini paylaştı.

Keçeli, Eygi'nin cenazesinin nereye defnedileceğine ailesinin karar vereceğini belirterek, Türkiye'de defnedilmesine karar verilirse konsolosluk işlerini Türk Dışişleri Bakanlığının yapacağını bildirdi.

Benzer durumlarda genelde yerel makamlar tarafından otopsi yapıldığını ve yine benzer bir işlemin gerçekleştirileceğini tahmin ettiklerini kaydeden Keçeli, cenaze nakil işleminin 2-3 hafta sürebildiğini belirtti.