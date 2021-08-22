İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türkiye-İran sınırındaki Afgan göç dalgasına karşı önlemler artırıldı. Hudut birliklerine komando ve polis özel harekat takviyesi yapıldı. Ekipler gündüz olduğu gibi gece de tetikte.

Hudut birlikleri, özel ekipmanlar sayesinde sınır bölgesinde bir ihlal durumu olduğunda anında harekete geçiyor.

Van'da kaçak sığınmacı operasyonu: 26 kişi yakalandı

Tüm önlemlere rağmen bir şekilde sınırı geçmeyi başaranlar da takip ediliyor. Şehir içinde de istihbarat çalışmaları devam ediyor.

Düzensiz göçmenlerin sınırı geçmeyi başarabilirlerse saklandıkları evlere "şok evi" deniyor. Göçmen kaçakçıları özellikle terk edilmiş metruk evleri bu amaç için seçiyor.

Son operasyonda, Van İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde 25 Afganistan ile Pakistanlı 1 organizatör yakalandı.