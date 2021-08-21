Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hatay'da sınır kapılarında incelemelerde bulundu.

Afganistan'dan olası göç dalgasına dair açıklama yaptı.

"Son dönemde Afganistan'da ortaya çıkan gelişmelerden sonra başlayan göç akınlarının sorumlusu Türkiye Cumhuriyeti Devleti değildir. Dolayısıyla ortaya çıkan bu göçmen akınını Türkiye'nin göğüslemesi, Türkiye'nin buna tek başına katlanması söz konusu olamaz."

Bakan Muş, sınır kapılarında her türlü tedbirin alındığını belirterek, "Kaçak ve izinsiz geçişe müsaade etmeyeceğiz dedi.

"Türkiye'yi cari fazla veren ülkeler kategorisine sokmak istiyoruz"

Ticaret Bakanı, AK Parti Hatay İl Başkanlığını ziyaret etti.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'yi cari fazla veren ülkeler kategorisine sokmak istediklerini aktaran Muş şu ifadeleri kullandı:

"2023 ile beraber inşallah biz artık amacımız yavaş yavaş Türkiye'yi bu cari fazla veren bir ülke noktasına taşımak olacaktır. Hedeflerimiz arasında bu vardır. Çok yaklaştık değerli arkadaşlar, inşallah bu yıl belki çok az vereceğiz ama önümüzdeki yıl artık cari fazla vermek istiyoruz."