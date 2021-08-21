Türkiye-İran sınırında tedbirler artırıldı. Bölgeye ek güvenlik güçleri gönderildi, sınıra duvar örme çalışmaları hızlandı.

TRT Haber ekibi de sınırda alınan o tedbirleri yerinde görüntüledi.

Güvenlik güçleri sınırda teyakkuzda

Talibanın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi dünyada yeni bir sınır hareketliliğine daha sebep oldu. Ankara'nın bu konudaki tavrı net. Türkiye yeni bir sınır hareketliliğinin merkezi olmayacak. O yüzden hudut birlikleri de göreve daima hazır.

[Fotoğraf: AA]

İran'a bağlı Hanköy Ovası sınırın tam da sıfır noktası. Askerler sınırda devriye faaliyetlerine devam ederken, bir diğer yanda da elektrooptik gözetleme kuleleriyle tam 10 kilometreye kadar izleme faaliyeti yürütülebiliyor.

243 kilometrelik duvarın 156 kilometresi tamamlandı

6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul, "Bölgemizde 35 adet yaşam kulesi, 22 adet taş kule, 33 adet monoblok kule, 43 adet lego kule olmak üzere toplam 133 adet kuleyle hudut emniyeti sağlanmaktadır" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye-İran sınırında yasa dışı geçişleri önlemek amacıyla 243 kilometrelik güvenlik duvarı planlandı. Bu yolun şimdiye kadar 156 kilometresi tamamlandı. Kalan inşanın tamamlanması için de ekipler çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Sınıra modüler duvar

Van'daki modüler duvar örme çalışmaları 3 etapta ilerliyor. 1.etapta daha önce güvenlik için yerleştirilmiş mayınlar bulunuyor. İşte bu mayınların modüler duvar örme çalışmalarına engel olmaması için Jandarma Özel Mayın Arama ve Temizleme ekipleri 98 kişi ile çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Haziran ayından bu yana bölgede 3 bin 500 mayın temizlendi. Mayınların tamamının yıl sonuna kadar temizlenmesi bekleniyor.

Sınır hattı 7/24 izleniyor

Hudutta alınan fiziki güvenlik önlemleri yalnızca modüler duvarla da sınırlı değil. Duvarın hemen arkasında hendekler yer alıyor. Hendeklerin derinliği ve genişliği 4 metre.

Türkiye-İran sınırındaki hava denetimleri insansız hava araçları, keşif uçakları ve helikopterlerle sürüyor. Sınır, havadan 7 gün 24 saat izlenerek olası ihlallerin engellenmesi çalışılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Haber: Yiğitcan Karatepe

Kamera: Zafer Kumru