Haber Giriş: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 21:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Selde bisikletini kaybetti, Bakan Kurum yenisini hediye etti
[Fotoğraf: AA]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde bisikletini kaybeden Umutcan'a yenisini hediye etti.
Bakan Kurum, selden etkilenen Bozkurt ilçesinde hasar gören yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.
Bu sırada Bakan Kurum'un yanına gelen 12 yaşındaki Umutcan Yanyürüyen, selde bisikletini kaybettiğini söyleyerek yeni bir bisiklet istedi.
Kurum, Umutcan'a yeni bir bisiklet hediye etti.
Bisikletine kavuşan Umutcan, "İsteğimi geri çevirmediği için sevinçliyim. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.
Etiketler: Murat Kurum Sel
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