Bakan Kurum, selden etkilenen Bozkurt ilçesinde hasar gören yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Bu sırada Bakan Kurum'un yanına gelen 12 yaşındaki Umutcan Yanyürüyen, selde bisikletini kaybettiğini söyleyerek yeni bir bisiklet istedi.

Kurum, Umutcan'a yeni bir bisiklet hediye etti.

Bisikletine kavuşan Umutcan, "İsteğimi geri çevirmediği için sevinçliyim. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.