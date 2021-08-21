CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesini ziyaret etti.

Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında ilçeye giden Kılıçdaroğlu, partililerce karşılandı.

Kent Meydanı ve buradaki saat kulesinin açılışını yapan Kılıçdaroğlu, Hacıbektaş Kentsel Tasarım Uygulamaları Sergisini gezdi.

Ardından da Hacıbektaş Belediyesine ziyarette bulundu, burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Nilgün-Sırrı Bektaş Kültür Merkezi ve Müzesi'nin temel atma törenine katılan Kılıçdaroğlu, restorasyonu bir süre önce tamamlanan tarihi yel değirmeninin de açılış kurdelesini kesti.

Kılıçdaroğlu, 58'nci Ulusal, 32'inci Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kültür ve Turizm Bakanlığı semah ekibi sahneye çıktı.

"28. Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü"ne layık görülen yazar, kadın hakları savunucusu Yaşar Seyman'a ödülünü Kemal Kılıçdaroğlu takdim etti.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Hacı Bektaş Veli'nin, bu yüzyılda iyi bir insan olarak kalınabilmesinin yolunu gösterdiğini belirtti.

İyi bir insan olarak kalabilmenin ve iyi bir insan olarak yaşamaya devam edebilmenin temelinin ahlak olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, Faik Ahmet, Hacı Bektaş, Mevlana, Yunus Emre, Balım Sultan gibi erenlerin, ahlak temelli din anlayışının Anadolu'daki en önemli temsilcileri olduğunu söyledi.

"Batının, İslam dünyasında yaşanan şiddeti 'İslamofobi' olarak tanımlamasını doğru bulmuyoruz"

İslam dininin, barış, kardeşlik ve adalet dini olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadın hakları, ayrımcılık, ötekileştirme, gelir dağılımı eşitsizliği, insan hakları, hukukun üstünlüğü, adalet gibi konularda köklü sorunlar yaşanmaktadır. Sorunlarımızın nedeni güzel dinimiz değildir ancak bu güzel dinimiz, bazı çevrelerce ve kendi çıkarları doğrultusunda yorumlanınca sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunları çözmek zorundayız. Bunun için de Müslüman ülkelerin içinde bulundukları gerçeklikle soğukkanlı bir şekilde yüzleşmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda, adaleti, paylaşmayı, kimseyi ötekileştirmemeyi yeniden öğrenmeliyiz. Batının, İslam dünyasında yaşanan şiddeti 'İslamofobi' olarak tanımlamasını doğru bulmuyoruz. Bu tanımlama İslam'ın ve dolayısıyla İslam dünyasının suçlu ya da suçun kaynağı olarak algılanmasına yol açmaktadır. İslam dünyasında yaşanan şiddeti, inanç ya da din üzerinden değil, insan hakları üzerinden eleştirmek gerekir. Böyle davrandığınızda bir yandan inanca saygı gösterirken, öte yandan hangi inanca sahip olursa olsun insan haklarının ihlaline karşı bir evrensel duruşu da sergilemiş oluruz."

"Bizler iyilikle yarışmalıyız"

Bir Müslümanın ırkçı olamayacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Sadece Kur'an-ı Kerim'de değil, peygamberimizin sünnetinde de ırkçılık lanetlenmiştir. Örneğin, sevgili peygamberimiz veda hutbesinde ırkçılığa karşı son derece net bir tavır almıştır. Aynı inanç ve felsefe Yunus'ta da vardır. '72 millet birdir.' der. Hacı Bektaş Veli de 'Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir, iyiler her an iyidir.' der ve bizler iyilikle yarışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de mültecilere ve sığınmacılara karşı ırkçılık yapmadan yaklaşılması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Çabalarımız, sığınmacıların ülkelerinden ayrılmalarına neden olan koşulları ortadan kaldırmaya dönük olmalıdır. Onları davullarla, zurnalarla ülkelerine uğurlayacağımız günleri hep birlikte kurmalı ve inşa etmeliyiz. İnanın bunu mutlaka ama mutlaka başaracağız. Bugün Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da, Yemen'de, Libya'da İslam adına ve 'Allah Allah' diyerek birbirini öldürenler Müslümanlardır. Yerinden yurdundan edilen, ülkelerinden göç etmek zorunda kalan yine Müslümandır. Üzülerek söylüyorum ki istatistiklere göre savaş ve açlık nedeniyle acı çeken çocukların büyük bir bölümü Müslüman çocuklarıdır. Demokrasi, insan hakları, eğitim, sağlık, toplumsal eşitlik, adalet gibi temel alanlarda Müslüman ülkeler perişanlığı yaşıyor. Bu perişanlığı, adaletsizliği, liyakatli yöneticiler akılcı politikalarla giderebilirler. Bunun yolu da Hacı Bektaş Veli öğretisinden feyz almaktır."

"Aklını kullanmayan insan, insanlık görevini yerine getirmeyendir"

Hacı Bektaş Veli'ye göre aklın Allah'ın yeryüzündeki terazisi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

"Allah'ın yeryüzündeki terazisi olan akıl sayesinde kişi, iyiyle kötüyü, doğruyla yanlışı ayırt etmek zorundadır. Aklını kullanmayan insan, insanlık görevini yerine getirmeyendir. Bu gerçekten hareketle, adaletli, hakkaniyetli, vicdanlı ve ahlaklı yöneticilerin peşinden gitmek tüm insanların ortak görevi olmalıdır. İhtiyacımız olan, hünkarın aslanla ceylanı kucağında buluşturan huzur, güven ve kardeşlik duygusudur. Mutlulukla söylemeliyim ki ülkemiz bunu bugün büyük ölçüde başardı. Yakın döneme kadar birbiriyle düşman kardeşler olarak kabul edilen toplumsal yapılar, sosyolojik, siyasi ve kültürel katmanlar, ülkemizin temel sorunlarının çözümü doğrultusunda bir araya geliyor, birbirlerinin fikrine değer veriyor, birbirlerinin düşüncelerine kulak kabartıyor. Bu ülkemiz için yeni bir dönemdir."

Bu yıl ilk kez verilen Hacı Bektaş Veli Hizmet Ödülü'ne, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu layık görüldü. Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok'tan ödülünü alan İmamoğlu, bu ödüle layık görülmesinden dolayı onur duyduğunu belirtti.

Hacı Bektaş Veli'nin, bütün coğrafyaları aşan, tüm zamanların üstünde derin bir bilgeliğe sahip yüce gönüllü bir kişilik olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Hacı Bektaş, içimizi insan sevgisi ve hoşgörüyle dolduran sonsuz bir kaynaktır. Bir serçeşmedir. Yüzyıllar sonra bile onun gönül pınarından hep birlikte besleniyoruz. Ne mutlu bize. Hacı Bektaş, bağnaz düşüncenin, inanç kavgalarının hüküm sürdüğü Ortaçağ karanlığında Anadolu'dan yükselen bir umut ışığıydı. Vefatının 750'nci yıl dönümünde bu ışık hala tüm dünyaya yayılıyor." diye konuştu.

Program, Berlin Senfoni Orkestrası'nın dinletisiyle sona erdi.

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, Hacı Bektaş Veli Müzesi ve Türbesi'ni ziyaret etti.