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Gündem
AA 16.06.2024 13:30

Van-İran sınırında güvenlik duvarının 173 kilometresi tamamlandı

Van'da, Türkiye-İran sınırına inşa edilen güvenlik duvarının 173 kilometrelik bölümü tamamlandı, 163 kilometrelik bölüme 3 sıra şeklinde jiletli tel çekildi.

Van-İran sınırında güvenlik duvarının 173 kilometresi tamamlandı
[Fotograf: AA]

İran ile en uzun sınıra sahip Van'da yasa dışı geçişleri, kaçakçılık faaliyetlerini ve teröristlerin sızmasını engellemek amacıyla hudut hattında güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuluyor.

Komşu ülke ile olan 295 kilometrelik sınırda her türlü yasa dışı faaliyetin önlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında güvenlik duvarının örülmesi çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 173 kilometrelik bölümün beton duvarını tamamlayan görevliler, kalan kısımlarda da çalışmaya devam ediyor.

Van-İran sınırında güvenlik duvarının 173 kilometresi tamamlandı

Beton duvarın üzerine 163 kilometrelik bölüme 3 sıra jiletli tel çeken, 347 kilometre hendek kazan ekipler, tahrip olan kısımların da onarımını yapıyor.

Güvenlik güçleri de harekete duyarlı sensörler, termal kameralar, gece görüşlü dürbünler, optik kuleler ve güvenlik duvarıyla kontrol altında tutulan sınır hattında, 7 gün 24 saat esasıyla görevini sürdürüyor.

Van-İran sınırında güvenlik duvarının 173 kilometresi tamamlandı

İnsansız hava araçları ve teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak karşılaştıkları yasa dışı faaliyetlere anında müdahale eden güvenlik güçleri, sınırdan geçişleri engellemeye çalışıyor.

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