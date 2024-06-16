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Gündem
AA 16.06.2024 13:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü. Görüşmede, Erdoğan ve Bahçeli karşılıklı olarak birbirlerinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli telefonda karşılıklı olarak birbirlerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Okluk Millet Camii'nde kıldı. Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşarak sohbet etti.

Erdoğan, "Nasıl bizim için Ayasofya Cami Şerifi'nin kutlu açılışı müyesser olduysa, Haremi Şerif'in de açılışını bu millete nasip eylesin. Değerli kardeşlerim Kurban Bayramı'nın bildiğimiz gibi hakikati Hazreti İbrahim Aleyhisselam ile Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın arasındaki münasebet neyse inşallah bizler arasında da münasebet aynı şekilde tecelli eder. Birbirimizi sevmeliyiz. Bir beraber olarak bu millet yoluna devam etmeli" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye bayram tebriği

Akrabalar arasındaki muhabbetin devam ettirilmesi gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, bayramlarda anne baba ve büyüklerin ziyaret edilmesinin önemine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bayramlar bu noktada hele hele dini bayramlar bir vesiledir. Bu vesileyi en güzel şekilde icra etmeliyiz. Kurban Bayramı'nda bu yakınlığı yaşamalıyız, yaşatmalıyız. Yakınlarımızı ziyarette en ufak bir inşallah sıkıntı olmamalı. Dargınlar küskünler varsa bir olmalıyız, beraber olmalıyız, bu dargınlığı küskünlüğü atmalıyız. Bahane mümkün değil, bu bahaneleri aşarak inşallah milletçe bunu başarmalıyız. Biz Müslümanız, Müslüman'a da bu yakışır. Ben bunu başaracağımıza inanıyorum. Tüm şehitlerimizin ruhlarına, onlar biliyorsunuz Peygamberimizin varisleridir, komşularıdır, şühedanın bu ülkedeki yaptıklarıyla şu anda bu günlere geldik, ayaktayız, bu vesileyle tüm şühedanın ruhlarına, tüm geçmişlerinin ruhlarına Fatiha okuyalım. Bayramınızı da tebrik ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Bahçeli, Türkeş'in kabrine karanfil bıraktı, bakır ibrikle su döktü.

Ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Türk siyasetinde kargaşa, kavga yaratmak isteyenlerin her gün yalan ve fitne üzerinde görüş beyan ettiklerini belirterek, bu durumun toplumun belli bir kesimini rahatsız ettiğini söyledi.

"Türkiye Cumhuriyeti devleti ayaktadır, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yoluna devam etmektedir." diyen Bahçeli, bütün seçimlerin yapıldığını, 2028 yılına kadar Cumhur İttifakı'nın önünde dört önemli yılın bulunduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye bayram tebriği

"Ümitliyiz, güvenliyiz"

Bu dönemin yapısal reformların gerçekleşeceği, kurumsal yapının yerleşeceği, demokratik açılımın ve demokratik yaklaşımların daha da gelişeceği bir dönem olacağını ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararlı tutumu, Cumhur İttifakı birleşenlerinin uyumlu çalışmaları, millet için her türlü fedakarlığa hazır hale gelmiş olmaları, Türkiye'nin önemli meselelerinin çözümünde çok büyük bir program hayata geçirecektir. O bakımdan ümitliyiz, güvenliyiz. Cumhur İttifakı devam edecektir. Bizde çatlama olmaz. Biz ne kerpiciz ne toprağız, kaya gibi Cumhur İttifakıyız. Kayaların parçalanması gürültülü olur ama sonuç vermez. O sebepten dolayı siyasilerin kaynaşmada, anlaşmada, barışmada samimi olmaları ve milletin huzurunu bozacak her türlü davranıştan kendilerini arındırmaları gerekiyor. Milliyetçi Hareket Partisi bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yanındadır."

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