Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden 27 Haziran'da Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan tekneyi ve kayıp olduğu değerlendirilen 60 düzensiz göçmeni arama çalışmaları bugün de sürdü.



İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde yürütülen arama çalışmalarında teknenin enkazına ulaşıldı.

Enkaz çıkarma çalışmaları başladı

Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, teknenin Çarpanak açıklarında 106.5 metre derinlikte bulunduğu belirtildi, tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalara başlandığı vurgulandı.



13 ceset bulunmuştu



Şimdiye kadar yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 13 kişinin cansız bedeni bulunmuş ancak teknenin izine rastlanmamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan 5 kişi tutuklanmıştı.



Sonar cihazlar kullanılıyor



Van Gölü yüzeyinde, hava ve karadan Jandarma, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla arama çalışması yürütüyor.

