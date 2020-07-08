MSB: Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki faaliyetlerine izin verilmeyecektir
MSB, terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini ifade ederek, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabı Twitter'dan, terörle mücadeleye ilişkin açıklama yapıldı.
Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulanan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin terör koridoru hayaliyle Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti sağlanana kadar terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.
Terör örgütü PKK/YPG’nin terör koridoru hayaliyle Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti sağlanana kadar terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. pic.twitter.com/MK3O0eJJDR— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 8, 2020
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