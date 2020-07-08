Lİbya'daki çatışma süreci dünya diplomasisinde sıcaklığını koruyor. Rusya Dişişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, "Türkiye ve Rusya Libya'da acil ateşkesi koordine etmek üzere çalışıyor" açıklamasının ardından TSK'dan yeni bir bilgi paylaşımın geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery GERASİMOV ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye ve Libya ile ilgili güncel güvenlik konuları ele alınmıştır. — TSK (@TSKGnkur) July 8, 2020





TSK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede Suriye ve Libya ile ilgili güncel güvenlik konularının ele alındığı ifade edildi.