Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal ve Heyet-i Temsiliye'nin 27 Aralık 1919'da geldikleri Ankara'nın jeopolitik, stratejik ve coğrafi konumu sebebiyle Milli Mücadele’nin sevk ve idare merkezi olarak seçildiğini hatırlatan Şahin, "Ankara, Kurtuluş Savaşı boyunca stratejik kararların alındığı, milletimizin mukadderatının şekillendiği ve jeopolitik konumuyla öne çıkan bir karargah olarak fiilen başkentlik görevi yapmıştır" dedi.

Ankara'nın, Cumhuriyetin ilanından 16 gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen yasa önerisinin kabulüyle 13 Ekim 1923'te, yeni kurulacak devletin yasal olarak başkenti olduğunu anlatan Vali Şahin, bunun tarihi bir tekamül süreci olduğunu söyledi.

Şahin, Ankara halkının Milli Mücadele'ye verdiği desteğin, Gazi Mustafa Kemal ile Heyet-i Temsiliye’ye gösterdiği ilginin ve oluşan Kuvayımilliye ruhunun bu sürece etkisinin büyük olduğunu vurguladı.

"Milletimizin muasır medeniyet hedefindeki en büyük güvencesidir"

Milli egemenliğin sembolü olan Ankara'nın bugün de sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleri, sanayi ve teknolojideki gelişimi ile herkesi gururlandıran önemli bir merkez olduğuna işaret eden Vali Şahin, şunları anlattı:

"Ankara, binlerce yıllık devlet mirasımızın temsilcisi olarak milletimizin muasır medeniyet hedefindeki en büyük güvencesidir ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kalbi olmanın övüncüyle milli ve tarihi tüm emanetleri özenle muhafaza ederek ülkemizin gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başkentlik vasfını ve sorumluluğunu büyük bir onurla taşıyan Ankara’nın başkent oluşunun 97. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını ve bugüne kadar Ankara’nın imarına hizmet etmiş devlet adamlarımızı minnet, rahmet, şükranla anıyorum."