Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Vaka sayısı 22 binlere düştü

Buna göre, son 24 saatte 253 bin 382 bin test yapıldı, 22 bin 388 kişinin testi pozitif çıktı.

304 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam vefat sayısı 42 bin 187 oldu.

2 bin 401 yeni hasta tespit edildi.

Son 24 saatte 37 bin 298 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 4 milyon 626 bin 799'a yükseldi.

Test sayısı 48 milyon 712 bin 606'ya ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 977 bin 982, ağır hasta sayısı 3 bin 378 oldu.