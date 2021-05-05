Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Vaka sayısı 26 binlerde

Buna göre, son 24 saatte 229 bin 491 test yapıldı, 26 bin 476 kişinin testi pozitif çıktı.

356 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam vefat sayısı 41 bin 883 oldu.

2 bin 414 yeni hasta tespit edildi.

Son 24 saatte 35 bin 464 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 4 milyon 589 bin 501'e yükseldi.

Test sayısı 48 milyon 459 bin 224'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 955 bin 594, ağır hasta sayısı 3 bin 418 oldu.