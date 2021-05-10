Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 862 COVID-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı.

282 kişinin yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 311'e yükseldi.

Hasta sayısı 2 bin 102 oldu.

Son 24 saatte 26 bin 953 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 4 milyon 743 bin 871'e yükseldi.

Test sayısı 49 milyon 604 bin 4'e yükseldi, vaka sayısı 5 milyon 44 bin 936, ağır hasta sayısı 3 bin 81 oldu.