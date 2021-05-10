Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 20:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vaka sayıları düşüyor: 13 bin 604 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte 13 bin 604 yeni vaka tespit edildi. 282 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 862 COVID-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı.
282 kişinin yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 311'e yükseldi.
Hasta sayısı 2 bin 102 oldu.
Son 24 saatte 26 bin 953 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 4 milyon 743 bin 871'e yükseldi.
Test sayısı 49 milyon 604 bin 4'e yükseldi, vaka sayısı 5 milyon 44 bin 936, ağır hasta sayısı 3 bin 81 oldu.
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