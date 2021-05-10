İsrail terörü tırmanmaya devam ediyor. Filistinlilere yönelik şiddet olaylarını artıran İsrail, Gazze'ye hava saldırısı başlattı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İşgalci İsrail tam anlamıyla bir devlet terörü uyguluyor. İsrail savaş uçaklarının Kuzey #Gazze’ye düzenlediği saldırıda 3 çocuk şehit oldu.



BM ve tüm dünya yine sessiz.



Herkes sussa da, biz, Türkiye olarak hiçbir zaman susmayacağız.#Kudus #AlAqsa #AlQuds — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) May 10, 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, saldırıya tepkisi sosyal medya hesabından dile getirdi. "İşgalci İsrail tam anlamıyla bir devlet terörü uyguluyor" dedi.

Türkiye olarak tepkilerini her zaman dile getireceklerini ifade eden Şentop, "BM ve tüm dünya yine sessiz. Herkes sussa da, biz, Türkiye olarak hiçbir zaman susmayacağız" açıklamasını yaptı.