Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 09:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vaka haritası güncellendi: Osmaniye zirvede
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık vaka oranı haritasını açıkladı. 13-19 Kasım arasında en yüksek vaka oranı 481,45 ile Osmaniye oldu.
Her 100 bin kişide görülen vaka oranları İstanbul'da 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 oldu.
13-19 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/6hXgH90ndg— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 30, 2021
Ayrıntılar geliyor...
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